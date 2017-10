'Of ik blij ben met dit parcours? Zeker wel!'

Door Thijs Zonneveld



Mollema reed dit jaar in de Giro voor een klassement en werd zevende. In de Tour won hij een etappe. De klimmer is blij om volgend jaar weer voor een klassement te gaan in Frankrijk. ,,Ik heb de beslissing om de Tour te rijden al enige tijd geleden gemaakt, onafhankelijk van het parcours. De Tour ligt me sowieso beter dan de Giro. De periode in het jaar, de manier van koersen die wat slopender is.''



De 30-jarige Groninger heeft op internet het parcours al even kort bekeken. ,,Ik heb de presentatie zelf niet gezien, maar ik heb wel alles voorbij zien komen op internet'', aldus Mollema. ,,Veel bergetappes, weinig tijdritkilometers- ik had wel zoiets verwacht. Het is van alles wat. Die eerste anderhalve week erbij, met wind en korte klimmetjes. Of ik blij ben met dit parcours? Ja, zeker wel.''