Nog één dag Alpencols: dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

Er is ditmaal echter geen sprake van een aankomst bergop. De top van de laatste berg bevindt zich op 31 kilometer van de finish in La Roche-sur-Foron. Er ligt nog wel een heuvel tussen die geen punten oplevert voor het bergklassement.

Na een lange afdaling beginnen de renners dan aan de Montée du Plateau des Glières. Het is de laatste col van deze Tour die in de buitencategorie is gerangschikt. De klim is niet lang, zo’n 6 kilometer, maar zeer steil. Op de top, waar bonificatieseconden te verdienen zijn, volgt nog een stuk van 1,8 kilometer over een onverharde weg. Richting finish gaat het bergaf, waarna de laatste 500 meter weer licht oplopen. De finish wordt verwacht iets voor 17.30 uur.