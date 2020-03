Nieuwe datum Olympische Spelen stelt Tour voor dilemma’s

Nu de nieuwe datum voor de Olympische Spelen officieel is vastgesteld op 23 juli 2021 zorgt dat meteen voor vragen over de Tour de France, die volgend jaar pas op 25 juli eindigt. Een rondgang langs de verschillende dilemma’s en scenario’s.

Hoe ziet die Tour de France van 2021 er ook alweer uit?

De start staat gepland op 2 juli in Kopenhagen met een individuele tijdrit van 13 kilometer in de hoofdstad, gevolgd door twee vlakke etappes in Denemarken, en finisht zoals vertrouwd in Parijs op 25 juli. Het parkoers is verder nog niet bekendgemaakt, dat wordt jaarlijks in het najaar bij een bombastische presentatie gedaan.

De Tour en de Olympische Spelen die overlappen, dat kan toch helemaal niet?

Normaal gesproken komt dat ook nog niet voor. In zomers met de Spelen eindigt de Tour normaliter een week eerder. Kijk maar naar de planning voor 2020, met een Tourfinish op 19 juli en een opening van de Spelen op 24 juli. Ook een krap programma, maar het maakte een combinatie wel mogelijk. Veel Tour-renners waren al op maandag 20 juli op het vliegtuig naar Tokio gestapt

Schuiven met de Tour van 2021. Is dat een optie?

Dat zal een hele kluif worden, vrijwel onmogelijk zelfs, want alle afspraken die er liggen met steden en betrokken partijen zullen in dat geval moeten worden herzien. De Tour - een zich verplaatsend mega-evenement met een enorme entourage aan volgers - organiseren is sowieso al zeer gecompliceerd. Bij het bekijken van de optie om het gehele rittenschema naar voren te schuiven komt de organisatie dus hoe dan ook voor nieuwe obstakels te staan. Toch zal het scenario ongetwijfeld op tafel komen. Niemand wil dat renners tussen het rijden van de Tour en de Olympische Spelen moeten kiezen.

Een andere optie: het verschuiven van de wielerwedstrijden op de Olympische Spelen?

Dat klinkt in elk geval al iets handzamer. De wegwedstrijd, bij de mannen en vrouwen, hebben traditioneel een plek in het eerste weekend van het olympische programma. Dat was ook voor 2020 het plan in Tokio.

Maar stel dat ze de Tour tegemoet zou komen door te zeggen: wij houden de wielerwedstrijden pas in het laatste weekend, dan zou dat de dilemma’s meteen doen verdampen. Dan kunnen de Tour-renners meteen na de Tour door naar Tokio, maar is een combinatie ‘gewoon’ mogelijk. Het is alleen de grote vraag of het IOC zich zo meewerkend wil opstellen. Bovendien zal ook geschuif in het olympische programma voor problemen zorgen. Want in het afsluitende weekend wordt traditiegetrouw bijvoorbeeld de marathon gehouden.

Wat leert een belletje naar de Tourorganisator ASO?

Niet veel, eerlijk gezegd. ,,Op dit moment heeft de ASO nog geen commentaar op het nieuws over de nieuwe datum van de Olympische Spelen”, zegt Fabrice Tiano van de ASO. ,,We weten nog niet wat deze datum voor onze grote ronde betekent.”