Nibali: Ik ga luisteren naar mijn lichaam

Nibali was behoorlijk vermoeid na de Giro, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in de Ecuadoriaan Richard Carapaz. ,,Ik ben hersteld en heb de afgelopen twee weken op hoogte getraind in de Alpen. Pas na de eerste aankomst bergop (in de zesde rit naar La Planche des Belles Filles) weet ik waar ik sta."



De Belg Dylan Teuns maakt zijn debuut in de Tour. Hij mag voor eigen kans rijden, stelt sportief directeur Gorazd Stangelj. ,,We hebben een compleet team, dat in elke etappe kan meestrijden."



De Tourploeg van Bahrein-Merida bestaat verder uit de Australische tijdritspecialist Rohan Dennis, de Italianen Sonny Colbrelli en Damiano Caruso, de Spanjaard Ivan Garcia Cortina en de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik.