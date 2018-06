Movistar begint met drie kopmannen aan Tour

Dumoulin: Heb alweer zin in de Tour

18 juni Tom Dumoulin is nog altijd trots en blij met zijn tweede plaats in de Giro. Maar inmiddels is zijn voorbereiding op de Tour in volle gang. ,,Ik heb echt fysiek en mentaal mijn rust gepakt en ben weer fris”, zegt hij in La Plagne, waar hij op hoogtestage is.