Mollema met gebroken pols uit de Tour de France

Froome en Thomas genieten van spannende Tour: ‘Afwachten hoe lang Roglic dit volhoudt’

8 september Chris Froome en Geraint Thomas, samen goed voor vijf Tourzeges (4 voor Froome, 1 voor Thomas), zijn maandag voor hun ploeg Ineos van start gegaan in de Tirreno-Adriatico. ,,Het is vreemd om de Tour op televisie te volgen”, vindt Thomas. Froome: ,,Maar wel spannend om te zien. Het is afwachten hoe lang Roglic dit volhoudt.”