Mollema kijkt uit naar lastige finale: ‘Het is wel een aankomst voor mij’

Tour de France bevestigt Bilbao als start­plaats in 2023

26 maart De Tour de France van 2023 gaat van start in Bilbao. De ASO, de organisatie achter de Franse rittenkoers, heeft dat vrijdag bevestigd nadat lokale media donderdag al over de komst van de Tour naar Spaans Baskenland hadden bericht. Er zullen twee etappes in Spanje worden verreden.