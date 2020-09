Mollema: In twee seconden ligt Tour en rest van seizoen in duigen

Mollema liep bij de val, veroorzaakt door twee renners van Arkéa-Samsic die met de sturen in elkaar haakten, een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Ook moesten er verwondingen in zijn gezicht worden gehecht. ,,Met name voor de operatie was de pijn behoorlijk heftig. Gelukkig kon ik meteen geholpen worden. Nu voelt het al iets minder pijnlijk en mag ik vanmiddag gelukkig naar huis.” Mollema woont, zoals veel wielrenners, in Monaco.

De Groninger vertelde dat hij eigenlijk meteen na zijn val wist dat het goed mis was. ,,Voor me reden twee ploeggenoten van Arkéa tegen elkaar. Ik probeerde eromheen te rijden, maar vloog de bocht uit en sloeg over de kop. Ik hoopte dat de bosjes waar ik in reed mijn val zouden opvangen, maar eronder lagen stenen. Het is ontzettend zuur. Ik heb me weleens beter gevoeld.”

Nog nagedacht voor deelname aan Vuelta

Mollema vertelde in de ambulance op weg naar het ziekenhuis nog te hebben gedacht dat deelname aan de Vuelta misschien nog haalbaar was. “\,,Ik dacht: die is over een week of vijf, misschien red ik dat. Maar toen ik erachter kwam dat er meer botjes gebroken waren, wist ik dat het lastig wordt. Het zijn botjes die goed moeten herstellen. Als je er over een paar weken weer op valt, is de schade veel groter.”



Hij stond dertiende in het algemeen klassement, met zicht op meer. ,,Ik voelde me heel goed, had zeker niet het gevoel dat ik als dertiende zou finishen. Ik herstelde goed, er kwamen nog tal van bergritten en een tijdrit die me zou liggen. En dan zit je opeens in het ziekenhuis.”



Geen WK, geen Amstel Gold Race; Mollema was ook zaterdag ontgoocheld. ,,Het is al zo’n gek seizoen, met corona. Dan mag ik eindelijk koersen, voel ik me goed en kijk weer vooruit naar wedstrijden waar ik goed voor de dag kan komen, en dan gebeurt dit.”



De 33-jarige Mollema was bezig met zijn tiende Ronde van Frankrijk op rij. Hij moest in 2012 ook al een keer opgeven.