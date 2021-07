Mohoric soleert vanuit grote kopgroep naar tweede dagzege, Teunissen vierde

Matej Mohoric heeft zijn tweede dagsucces in de Tour de France geboekt. De Sloveen van Bahrain-Victorious soleerde in de negentiende etappe vanuit de vroege vlucht naar de overwinning. Hij won eerder ook al de zevende rit. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) kwam na ruim 207 kilometer als vierde over de streep in finishplaats Libourne.

Het peloton met geletruidrager Tadej Pogacar zag geen noodzaak om de ontsnapte renners terug te halen en beëindigde de rit met een enorme achterstand. De 22-jarige landgenoot van Mohoric blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement.

Lees ook Alle uitslagen en klassementen: Pogacar in het geel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De grote vraag voorafgaand aan de etappe was: wordt het een massasprint of gaat een vluchter met de dagzege aan de haal? Het antwoord werd na iets minder dan honderd kilometer duidelijk. Een grote groep van veertien (met Teunissen) ging in de achtervolging op zes vroege vluchters (met Mohoric) en na een korte strijd gaf het peloton zich gewonnen.



Onder aanvoering van UAE Team Emirates nam het peloton wat extra rust met het einde van de Tour in zicht. De veertien sloten aan vooraan, waardoor twintig renners gingen strijden om de dagzege.

Volledig scherm Tadej Pogacar kende een rustig dagje in de gele trui. © ANP

In de kopgroep was de samenwerking lange tijd goed, tot op 45 kilometer van de finish. Jasper Stuyven opende het bal namens Trek-Segafredo, dat drie renners vooraan had. Na meerdere ontsnappingspogingen lukte het Mohoric om solo weg te rijden op 25 kilometer van de streep.

Volledig scherm Matej Mohoric rijdt solo weg bij zijn medevluchters. © BELGA

Hij reed alleen tegen negen achtervolgers, maar bouwde zijn voorsprong gestaag uit en greep zijn tweede etappeoverwinning van deze Ronde van Frankrijk. Hij vierde dat met een gebaar waar hij met zijn vinger figuurlijk zijn mond snoerde. Waarschijnlijk een verwijzing naar het onderzoek dat de Franse politie is geopend naar zijn ploeg en de inval die daarbij kwam kijken. Mohoric wees bij de finish ook duidelijk naar de naam van de ploeg.

Volledig scherm Matej Mohoric met zijn juichgebaar. © BELGA

Op een kleine minuut van de oppermachtige Mohoric eindigde Teunissen als vierde, vlak achter Christophe Laporte (tweede) en Casper Pedersen (derde). Voor Mohoric is het de tweede etappezege in deze Tour. De 26-jarige Sloveen won eerder de zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot. Hij won in 2017 al een rit in de Ronde van Spanje en een jaar later een rit in de Giro d’Italia. Voor zijn ploeg Bahrain is het de derde ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ook de Belg Dylan Teuns won een etappe.

Klassement ongewijzigd

De klassementsrenners zaten allemaal in het peloton, dat finishte op bijna 21 minuten van dagwinnaar Mohoric. In de top-tien van het algemeen klassement verandert niets. Pogacar blijft in de gele trui, met een voorsprong van 5'45 op Jonas Vingegaard en 5'51 op Richard Carapaz. Wilco Kelderman staat vijfde, op 8'50 van Pogacar en met een achterstand van 32 seconden op nummer vier Ben O’Connor.



Morgen wacht een individuele tijdrit van ruim dertig kilometer en zondag is de traditionele slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs.

Volledig scherm Tadej Pogacar in de gele trui. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Matej Mohoric. © AFP

Volledig scherm Matej Mohoric. © AFP

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het complete rittenschema:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle deelnemende renners en ploegen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alles over de Ronde van Frankrijk vind je op onze speciale online Tourpagina: van podcast, video, columns, nieuws, achtergronden tot liveblogs.