Minnaard weer met Wanty-Groupe Gobert naar de Tour

Presteren in de Giro en Tour: Wie gingen Dumoulin voor?

6 juni Het is fysiek en mentaal zwaar, wat Tom Dumoulin wil: de Tour en de Giro combineren én in beide gevallen hoog eindigen in het eindklassement. Maar onmogelijk is het niet. Meerdere renners gingen Dumoulin, die zijn deelname in de Tour vanmiddag bekendmaakte, voor.