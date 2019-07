‘Met deze benen doe ik mee voor het podium’

Kruijswijk klonk uiterst tevreden over zijn derde plaats in de veertiende etappe. Wat deze rit zei over de benen van de kopman van Jumbo-Visma? ,,Mijn niveau is aardig”, zei Kruijswijk tegen de NOS. Hij kreeg te maken met een luxepositie: hij had twee nog knechten over op de Tourmalet. ,,De ploeg heeft het zo goed gedaan, de jongens reden zó hard. Ik moest ze zelfs tot kalmte manen. Echt mooi om te zien.”



Of Kruijswijk gelooft in de eindzege? ,,Als ik deze lijn kan doortrekken, dan mag ik vertrouwen dat ik meedoe voor het podium.” Door zijn goede benen liep de Nederlandse kopman enkele seconden in op Geraint Thomas. Hij had niet verwacht dat de kopman van Ineos zou moeten lossen op de col. ,,Ik had verwacht dat hij de kopman zou zijn en niet Egan Bernal.”



Ook Alaphilippe kwam met Kruijswijk over de streep. ,,Ik zag opeens iets geels voorbij flitsen en dacht: dit is niet goed.” Kruijswijk staat op 2 minuut 14 van de gele truidrager.