Medisch Centrum West: het plan van Jumbo-Visma is door rampstart al volledig in duigen gevallen

Door Daniël Dwarswaard



De ploegbus van Jumbo-Visma lijkt in de finishstraat in Pontivy meer op Medisch Centrum West. Zwaar gehavend en zwijgend zet Primoz Roglic zijn fiets tegen de zijkant van de bus en stapt in. De linkerkant van zijn wielerbroek is gescheurd. Ook bij zijn schouder zijn de sporen van de zware val te zien. Steven Kruijswijk staat een paar meter verderop, zijn rechterbeen kleurt rood van het bloed. Uit zijn middelvinger, die later wordt gehecht, stroomt het bloed.