Mathieu van der Poel verlaat Tour: ‘Ik ga me focussen op de Spelen’

2 juli Het record dat nooit meer verbeterd zou worden, is nu toch echt in zicht. Mark Cavendish won zijn 32ste etappe in de Tour. Het ongekende aantal (34) van die andere Tourlegende Eddy Merckx is in zicht. Cav krijgt deze Tour nog maximaal vijf kansen. ,,Hij kickt op emotie, niet op cijfers.’’