‘Mathieu van der Poel is de grote ster, maar iedereen straalt nu’

Wout van Aert na teleurstel­len­de tijdrit: ‘Ja, ik ga nu meesprin­ten’

30 juni Wout van Aert is teleurgesteld dat hij niet meedeed voor de dagzege in de tijdrit vandaag. De Jumbo-Visma-renner had gehoopt om vandaag een gooi naar de gele trui te doen, maar eindigde ‘slechts’ op de vierde plek in de strijd tegen de klok. Tadej Pogacar won overtuigend en Mathieu van der Poel houdt het geel.