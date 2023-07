Mathieu van der Poel grijpt naast ritwinst in Tour de France, Ion Izagirre wint spectaculaire etappe

De Tour de France is al bijna twee weken onderweg, maar daar was donderdag vroeg in de middag weinig van te merken. Als jonge honden werd er vanaf de allereerste kilometer slag om slinger gedemarreerd. Geen moment viel het peloton stil en alle grote renners van naam en faam probeerden het wel een keer om weg te rijden. Maar wat Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe ook probeerden, het peloton liet ze niet gaan.



In de vijf gecategoriseerde hindernissen tellende etappe van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais ontstonden er door het hoge tempo scheurtjes in het peloton. Het gevolg: een voorste deel van het peloton met bijna alle favorieten en een net zo grote groep met renners die de slag hadden gemist. Zelfs Jumbo-Visma en Team UAE Emirates bemoeiden zich met het koersverloop. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar waren continu voorin het peloton te vinden, maar zelf aanvallen deden ze niet.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © BELGA

Na twee waanzinnige uren koers ontstond er eindelijk een kopgroep. Na een poging van Wilco Kelderman met Marc Soler en Mattias Skjelmose, reed Kelderman’s ploeggenoot Tiesj Benoot weg en kreeg hij zijn landgenoot Dylan Teuns mee. Vanuit de achtergrond maakten uiteindelijk dertien renners de oversteek, onder wie Mads Pedersen, Van der Poel, Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Matteo Jorgenson en Ion Izagirre. Jumbo-Visma vond de nieuwe situatie prima en gaf de groep de zegen. In het peloton kon iedereen zich daar wel in vinden.

Aanval Van der Poel

Dat Van der Poel na een paar mindere dagen door verkoudheid aan de beterende hand was, bewees hij wel door voor de Col de la Croix Montmain aan te vallen. Met Andrey Amador in zijn wiel reed hij in dalende lijn weg en begon de renner van Alpecin-Deceuninck met een mooie voorsprong aan de eerste van twee beklimmingen van tweede categorie, de Col de la Croix Montmain. Na die klim had hij 20 seconden voorsprong over op achtervolgers Pinot en Jorgenson over. Op de laatste klim van de dag, de Col de la Croix Rosier, werd Van der Poel al snel gegrepen en moest hij ook de rest van de kopgroep laten gaan. Met een achterstand van ongeveer een minuut op de weggereden Izagirre bereikte de Nederlander de top en zat ritwinst er niet meer in.

In de 28 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais viel Izagirre niet meer stil. Moest zijn ploeg Cofidis tot deze Tour vijftien jaar wachten op een zege in de Ronde van Frankrijk, zorgde de 34-jarige Bask na de overwinning van Victor Lafay voor het tweede dagsucces in amper tien dagen tijd. In 2016 wist Izagirre ook al een Touretappe te winnen. Zeven jaar geleden kwam hij als eerste aan in Morzine, toen rijdend voor Movistar.

,,In mijn hoofd speelde in de laatste dertig kilometer van alles, maar ik vertrouwde op mijn krachten. Het is een emotionele dag. Niet alleen voor mij, maar ook voor het Baskische wielrennen en mijn ploeg Cofidis”, doelt de winnaar op de eerdere zege van landgenoot Pello Bilbao en ploeggenoot Lafay.

Volledig scherm © REUTERS

Op meer dan vier minuten achterstand finishte het peloton. Tadej Pogacar mengde zich nog in een sprintje om de elfde plek, maar had zijn krachten misschien beter kunnen bewaren voor de rit van vrijdag. Dan eindigt de dertiende etappe op Grand Colombier. Van der Poel passeerde een minuut later de streep. Een ritzege hield hij niet aan de twaalfde etappe over, maar als troostprijs mocht hij wel de prijs van de strijdlust in ontvangst nemen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Burgaudeau tweede Hij wint het sprintje van Jorgenson. Benoot wordt vierde, Johannessen vijfde, Pinot zesde en zevende wordt Martin. Ion Izagirre wint de twaalfde etappe! Dat is nummer 2 voor zijn ploeg Cofidis en nummer 2 voor Izagirre, die in 2016 ook al een rit wist te winnen. Knap staaltje van de 34-jarige Bask. Laatste kilometer Van der Poel wordt ingerekend door het peloton, maar belangrijker: Izagirre is bezig aan zijn laatste meters. Strijdlust voor Van der Poel Een troostprijs, maar Van der Poel heeft een sterke koers gereden. Nog 5 kilometer De ploegleider van Cofidis wordt gek. Dat is niet gek: 15 jaar lang moest Cofidis wachten op een ritzege in de Tour en nu is het voor de tweede keer in deze ronde alweer raak. Victor Lafay won etappe 3, Izagirre gaat etappe 12 winnen. Nog 7 kilometer 55 seconden voor Izagirre. Nog 9 kilometer Het valt weer stil. Izagirre rijdt weer verder weg. Dit kan toch niet meer fout gaan voor de 34-jarige Bask? Nog 10 kilometer Er wordt aangevallen in de achtervolgende groep. Martin springt van wiel op wiel. Nog 13 kilometer Met Guillaume Martin als stoorzender is de samenwerking in de achtervolgende groep niet ideaal. Burgaudeau en Jorgenson proberen te versnellen. Nog 14 kilometer De voorsprong van Izagirre gaat richting de minuut. Nog 17 kilometer Izagirre heeft al 45 seconden op de groep Pinot. © AFP Valpartij Traeen De Noor van Uno-X knalt hard tegen een paal, maar staat wonderwel weer recht. Nog 21 kilometer Situatie: de groep van Pinot rijdt op 32 seconden van Izagirre. Van der Poel volgt op 1.15 minuut. Nog 22 kilometer Ion Izagirre heeft 31 seconden te pakken op de groep Pinot. We zien beelden van Van der Poel, maar waar hij precies zit is onbekend. In het peloton rijdt Ineos Grenadiers op kop. Nog 26 kilometer Lukt het Van der Poel om in de afdaling terug te keren? Hij kan risico's nemen, maar mogelijk is het gat van 40 seconden op de groep voor hem te groot. Ion Izagirre als eerste boven De Spanjaard bereikt als eerste de top van Col de la Croix Rosier. Hij pakt 8 bonificatieseconden, 5 bergpunten en begint met een mooie voorsprong aan de afdaling. De achtervolgende groep volgt op 26 seconden. Van der Poel zou al een minuut achterstand hebben. Nog 29 kilometer Nog een kilometer tot de top voor Izagirre. Hij heeft al 30 seconden op de rest van de groep. De groep bestaat uit Jorgenson, Pinot, Martin, Johannessen, Burgaudeau en Benoot. Van der Poel rijdt daar verder achter. Van der Poel staat op breken De Nederlander kan het tempo vooraan niet volgen en moet de rest laten rijden. Weg kansen voor ritwinst, lijkt het. Izagirre schudt stevig aan de boom en heeft een mooie voorsprong te pakken. Van der Poel reageert, maar moet lossen Izagirre versnelt en Van der Poel reageert, maar niet veel later moet de Nederlander de rol lossen. Nog 30 kilometer Het peloton volgt inmiddels op 4.25 minuten. AG2R-Citroën heeft het werk weer aan Jumbo-Visma gelaten. De andere klassementsmannen (Meintjes, O'Connor, Landa en de rest) zijn weer teruggekeerd.

