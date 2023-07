Mathieu van der Poel eist opnieuw hoofdrol op en gidst Jasper Philipsen naar tweede ritzege in Tour de France

Maandag ging het na afloop van de door Philipsen gewonnen etappe vooral over de veiligheid van de renners. Want waarom moest in een bocht de etappe eindigen? Dinsdag kregen de renners een veiligere aankomst voorgeschoteld, werd er vooraf gezegd. Geen finish in een smal dorpje of in een stad met veel draaien en keren, maar een finish op een autocircuit. Ideaal voor rappe mannen om hun snelle benen op gang te helpen. Het liep anders.



Het etappeverloop is in één woord samen te vatten: wandeletappe. Er gebeurde in de 182 kilometer lange rit van Dax naar Nogaro nagenoeg niets. Alleen een versnelling van Wout van Aert en tussensprint met Philipsen als winnaar van de generale repetitie zorgden voor wat opwinding. Gelukkig reden Benoît Cosnefroy en Anthony Delaplace na de sprint in Labastide-d’Armagnac samen weg en kreeg de vierde etappe toch nog een verhaal. Lang duurde hun avontuur niet.