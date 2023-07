Mathieu Van der Poel denkt óók aan zichzelf en het WK: ‘Ik ga hier niet met mijn krachten smijten’

COLUMN Column Ad Pertijs | Nog even en ik verlang terug naar Michael Boogerd

Geen Nederlanders vooraan gisteren op weg naar de Puy-de-Dome. Het is toch al geen Tour waar je als Hollander (of Brabander) eens goed voor gaat zitten. Natuurlijk rijden ‘onze jongens’ van Jumbo-Visma voorop, maar wel met een saaie Deen in het geel. Stiekem kijk ik - net als Andy Schleck - liever naar diens rivaal Tadej Pogacar, in doen en laten het verre neefje van Mathieu van der Poel.