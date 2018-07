Lotto-Jumbo is op volle toeren

Hardeman de sterkste in Pau, klassement wordt steeds spannender

26 juli Elk jaar komt de Tour de France langs Pau en wanneer er een etappe finisht, is er vaak een massaspurt voor nodig om de winnaar te bepalen. In de BN DeStem-Lezerstour was het Wim Hardeman die het sterkst was in de massasprint. Met maar liefst dertig punten verschil was de Kruislander te sterk voor Cijril Peeters.