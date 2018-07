Lotto-Jumbo gelooft in Tourstunt van Roglic

Dat zei ploegleider Frans Maassen vandaag op de tweede rustdag in de Tour, die het team van LottoNL-Jumbo doorbracht in Carcassonne.



,,De strijd is nog open genoeg. Primoz staat weliswaar op de vierde plaats, maar de achterstand op geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin is niet heel groot. Die drie zijn waarschijnlijk de topfavorieten. Een minuut extra is echter niet heel veel en ik vind dat hij er erg goed uitziet'', oordeelde de Limburgse oud-prof, die zich nog regelmatig verbaast over de sensationele ontwikkeling van de lichtgewicht die in zijn vorige sportleven furore maakte als schansspringer.



,,De grootste stap zette hij met de proloog van de Giro in Apeldoorn, waar hij op een paar duizendsten van een seconde werd geklopt door Tom Dumoulin. Toen hadden we met z'n allen echt niet het idee dat hij zo'n goede tijdrijder zou zijn. Primoz kreeg die tijdritmachine van de ploeg en ging met de trainers aan de slag op het gebied van zijn vermogen. Vervolgens ontwikkelde zich iets heel speciaals. Nu is hij wereldtop. Dat is één ding. Daarnaast vind ik hem tactisch heel sterk, blijft hij erg relaxt onder alle omstandigheden, wat ook een sterk wapen is'', aldus Maassen.