LIVE Tour de France | Toeschouwer veroorzaakt valpartij, grote kopgroep met Van Aert en Van der Poel

🏁154 km



⚪🔴We have a group of 9 at the front, where we find the wearer of the @maillotapois, @NPowless with a gap of just over 10".



⚪🔴Nous avons un groupe de 9 à l'avant où l'on retrouve le porteur du @maillotapois, @NPowless avec un écart d'un peu plus de 10".#TDF2023 pic.twitter.com/AHvZltpgNE