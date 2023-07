LIVE Tour de France | Peloton is op hol geslagen, Nederlanders laten zich goed van voren zien

Van der Poel voelt zich beter: 'Stem weer terug'

,,Gisteren was echt geen goede dag", vertelde Van der Poel. ,,Maar de ergste rit was de dag ervoor, in die hitte, naar Issoire. Ik had een paar slechte nachten, maar vannacht heb ik best oké geslapen. Ik denk dat er toch echt wel sprake was van een bacteriële infectie. Maar ik begin me beter te voelen." Of dat in de rit van donderdag al tot uiting komt, kon hij niet zeggen. ,,Gisteren heb ik het rustig aan gedaan. Ik moet met verstand rijden, het hangt ervan af hoe ik me voel op de fiets."



Voorlopig gaat het prima: Van der Poel rijdt attent van voren.