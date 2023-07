LIVE Tour de France | Grote groep met Van der Poel en Groenewegen probeert naar sterke kopgroep te rijden

Groenewegen rekent niet op massasprint

Dylan Groenewegen denkt dat de negentiende etappe in de Tour de France niet eindigt in een massasprint. De sprinter van team Jayco AlUla verwacht dat de rit meer geschikt is voor aanvallers. ,,Ik denk dat het halve peloton na de rit van gisteren hoop heeft gekregen", zei Groenewegen over de aanvallers bij de NOS. ,,Dat is geen goed teken. Veel jongens zullen in de vlucht willen. We moeten scherp zijn en misschien meeschuiven."