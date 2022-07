Live Tour de France Femmes | Annemiek van Vleuten in gele trui naar slotklim, valt Demi Vollering aan?

Met video Jum­bo-Vis­ma wint Tour de France met Jonas Vingegaard, slotrit prooi voor Jasper Philipsen

Jumbo-Visma heeft de Tour de France gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard bracht de gele trui veilig naar de Champs-Élysées in Parijs. De 21ste en laatste etappe was een prooi voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de massasprint sneller dan Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco).

24 juli