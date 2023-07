LIVE Tour de France 2023 | Alle tijd voor fotomomenten en champagne in wandeletappe naar Champs-Élysées

Met Jonas Vingegaard in de gele trui is het vandaag tijd voor de laatste etappe in de Tour de France. De kans op een massasprint is levensgroot, maar wie pakt op de Champs-Élysees de winst? Volg de slotetappe volledig in ons liveblog.