LIVE | Toptijd Cavagna op La Planche des Belles Filles, kan Roglic geel veilig stellen?

Podcast Etappe 19: ‘We zitten hier te kijken naar de volgende Franse Tourwin­naar’

18 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? De voorbeschouwing op de negentiende etappe van deze Tour. De bergen zijn achtergelaten door het peloton en vandaag wacht een verraderlijke rit. Heuvels, op en af en het is er een gemaakt voor de vluchters. Of willen Bennett, Bol en Ewan vandaag toch heel graag sprinten?