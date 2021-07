LIVE | Sterk optreden Bissegger in tijdrit, broers Van Poppel kopiëren elkaar

Tour Podcast | ‘Plotseling was het nog heel even koers!’

13 juli Elke avond blikken Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos terug op de etappe van de dag in de Tour de France. Vandaag bespreken ze de zege van Patrick Konrad, die won na een heerlijke solo! En er was nog even een poging van Martin en later van Aert om hun concurrenten in het klassement nog wat schrik aan te jagen. Maar dat mocht niet baten.