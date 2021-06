LIVE | Schelling wint op slinkse wijze bergsprint en trekt door, valpartijen in peloton

De vergeten gele trui van Adrie van der Poel: ‘Mathieu in het geel op het podium, dan heb ik mijn revanche’

12:58 Mathieu van der Poel (26) is topfavoriet voor de eerste gele trui van de Tour de France. De trui die zijn vader Adrie (62) al heeft. Een vergeten moment in de Nederlandse wielergeschiedenis. Van der Poel senior werd in 1984 niet gehuldigd en raakte de trui na één dag alweer kwijt.