LIVE | Schelling in de bollen verliest eerste sprintje, wat kan Van der Poel op Mûr de Bretagne?

Van der Poel: Ik was al gemoti­veerd, daar verandert het truitje weinig aan

26 juni Mathieu van der Poel rijdt vandaag niet in het vertrouwde blauw van Alpecin-Fenix, maar eenmalig in de paars-gele kleuren zoals zijn opa Raymond Poulidor jarenlang deed voor wielerploeg Mercier. ,,De actie was voor ons al geslaagd, maar dat we er ook een rit in mogen rijden is nog mooier", reageert hij.