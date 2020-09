LIVE | Grote voorsprong voor kopgroep in Pyreneeënrit, Bardet komt bergop ten val

COLUMN Het kwartje valt heerlijk laat bij Karsten Kroon na afloop van het EK in Plouay

1 september Jan Raas mocht hem wel. 'Een renner moet iets rotzakkerigs hebben', zei de toenmalige baas van de Rabobankploeg over Karsten Kroon, nadat die in 2002 een Touretappe had gewonnen. De geboren Drent kon zijn emoties daar in Plouay niet bedwingen. Tranen golfden naar buiten. 'Zo ken ik mezelf ook niet', was hij verbaasd over de impact van het winnen van een rit in het grootste wielercircus op aard.