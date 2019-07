LIVE | Grote groep zonder Nederlanders heeft 2 minuten

Kruijswijk: Tourmalet is lang genoeg om iets te proberen

13:57 Steven Kruijswijk denkt dat de klassementsrenners in de Tour hun krachten zaterdag sparen voor het einde van de rit. ,,Het lijkt me te vroeg om daar al aan te gaan”, zei de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma over de eerste berg, de Col du Soulor (1e categorie), tegen de NOS. ,,De Tourmalet is lang genoeg om iets te proberen.”