LIVE | Grijpt Mathieu van der Poel direct de gele trui bij debuut in Tour de France?

COLUMN De betreurde Jure Robic liet in Le Tour Direct al zien hoe hard Slovenen kunnen fietsen

21 september Een historische winnaar. Een historische ontknoping. Zo zien 'we' dat graag in de sport. Primoz Roglic ging verrassend ten onder in de Tour, maar de eindzege ging alsnog naar een Sloveen. Het drama rond Jumbo-Visma werd pakkend in beeld gebracht, maar hét verhaal werd verteld door een groepje Sloveense fans van 'Rogla'. Langs de kant van het tijdritparkoers zaten ze vrolijk uitgedost klaar voor de triomftocht van hun held. Ze zongen. Ze vierden alvast een feestje. Tot iemand in de gaten begon te krijgen dat het niet lekker liep bij Primoz.