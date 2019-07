LIVE | Feestritje op weg naar Champs-Élysées, massasprint op komst

Fotoserie Zo fietst het peloton richting de Champs-Élysées

19:29 Het peloton is onderweg in de 21ste en laatste etappe van de Tour de France. Deze gaat over 128 kilometer van Rambouillet naar Parijs, maar staat natuurlijk vooral in het teken van de traditionele champagnefoto's en de verwachte sprint op Champs-Élysées. De finish zal rond 21.15 uur zijn. Bekijk hier de leukste foto's van de slotrit van een mooie Tour de France.