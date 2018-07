Liesbeth Joosse pakt dagzege in Lezerstour

Van Oosterhout blijft in het geel

Tommy van Oosterhout uit Zevenbergschen Hoek wist vandaag met succes zijn vrijdag veroverde gele trui te verdedigen. En dat is knap, want het verschil tussen Van Oosterhout en runner-up Franka van de Luijtgaarden uit Hoeven was voor de etappe van vandaag maar zeven punten. Te verwaarlozen dus. Maar Van Oosterhout liet in de laatste meters zien een aardige sprint in de benen te hebben en wist zijn voorsprong uit te breiden tot vijftien punten: 3.610 om 3.595. Daarnaast wist Eric Deckers uit Zundert zich terug te knokken in de top 3. Hij staat nu op 3.587 punten.