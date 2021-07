Kuss bezorgt Jumbo-Visma in loodzware Pyreneeënrit nieuw dagsucces, Pogacar behoudt gele trui

Kuss vormde geen bedreiging voor geletruidrager Pogacar, die in een groep met andere klassementsrenners op meer dan 5 minuten van de ritwinnaar over de streep kwam in Andorra la Vella.

Kuss zat samen met onder andere Poels, Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle in een grote kopgroep van 32 renners. In het peloton controleerde UAE Team Emirates in aanloop naar de zware beklimmingen in de Pyreneeën.



De strijd om de dagzege werd voorin beslist. Dat gebeurde op de laatste beklimming, de Col de Beixalis. Kuss reed op de steile stroken weg van zijn medevluchters. In de afdaling naar de finish hield de 26-jarige Amerikaan stand, waardoor hij na een ritzege in de Vuelta van 2019 nu ook een overwinning beet heeft in de Ronde van Frankrijk. Alejandro Valverde eindigde op 23 tellen als tweede, Poels sprintte op ruim een minuut naar plek drie.