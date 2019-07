Kruijswijk: Podiumplek bekroning van mijn carrière

Kruijswijk sprak van een ‘lastige’ dag. ,,Ik was eigenlijk vooral met mezelf bezig, wilde in de slotfase echt niet vallen. Die derde plaats was me echt heel veel waard. Ik ben heel blij dat het is gelukt.”



De 32-jarige Kruijswijk eindigde nooit eerder op het podium in een grote ronde. De klimmer werd wel al eens vierde in de Giro (2016) en de Vuelta (2018) en vijfde in de Tour (2018). In de Giro werd Kruijswijk in 2011 al eens achtste. In 2015 werd hij zevende in de Italiaanse grote ronde. In de Ronde van Spanje van 2017 werd de Nederlander negende. De derde plaats in de Tour is dus al de zevende top-tien notering in een grote ronde van Kruissie in zijn carrière.



In zijn lange loopbaan pakte Kruijswijk pas twee keer een overwinning. In 2011 won hij na zijn zevende plaats in de Giro een etappe in de Ronde van Zwitserland. In 2014 won hij het eindklassement van de Arctic Race of Norway.