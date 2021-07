Kruijswijk over gehavende Roglic: ‘Plannen voor algemeen klassement moeten om’

,,Het was misschien niet geheel onverwacht, als je ziet hoe hij erbij lag”, gaf Kruijswijk toe. ,,We hoopten misschien tegen beter weten in dat hij erdoorheen kwam en de schade kon beperken, maar die val heeft zo veel gevergd van zijn lichaam”, zei de Brabander die zelf als 42e in het peloton binnenkwam.

,,Op de klim zakte hij er vrij snel doorheen en als je hier komt voor de Tourwinst is dat wel moeilijk”, snapte Kruijswijk. ,,We kwamen hier met Primoz en het algemeen klassement als doel en nu zullen we dat plan moeten omgooien. Met wat hij woensdag heeft laten zien in de tijdrit, mogen we ervan uitgaan dat hij supergoed in orde was. Dat maakt het extra zuur.”