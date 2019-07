Kruijswijk: Dit was een dag om door te komen

Het peloton met Kruijswijk (Jumbo-Visma) kwam in finishplaats Gap met een achterstand van twintig minuten op winnaar Matteo Trentin over de streep. ,,Het was in het begin van de rit 40 graden Celsius. Het was attent blijven en jezelf goed verzorgen”, aldus Kruijswijk. ,,Vooral klaarmaken voor de komende drie dagen.”



Een opvallend moment in het peloton tijdens de 17de etappe: Jumbo-Visma-renner Tony Martin duwde vooraan in het peloton bijna Ineos-renner Luke Rowe de berm in toen de Brit hem voorbij wilde gaan. Kruijswijk: ,,Zij (Team Ineos, red.) vonden het niet zo fijn dat wij daar reden op dat moment, denk ik. Het zijn twee jongens die geen ruimte willen geven. Dan komt er een beetje duw- en trekwerk”, legt Kruijswijk uit. ,,Dat heb je soms. Ik neem het niet zo serieus als jullie, wat die twee doen moeten ze lekker zelf weten.”