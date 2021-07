Konrad is de sterkste vluchter en boekt in Saint-Gaudens eerste grote zege

De etappe na de welverdiende rustdag werd bestempeld als een overgangsetappe, maar met drie lange beklimmingen had de Pyreneeënrit veel weg van een zware bergrit. Met twee aankomsten bergop voor de boeg deed het peloton het dinsdag relatief gezien rustig aan. Toen een grote groep na meerdere pogingen eindelijk een mooie voorsprong verzamelde en het in stukken gebroken peloton weer compleet was, waren alle verhoudingen duidelijk.

Wout Poels had de slag gemist, maar kon rustig ademhalen: ook zijn concurrenten voor de bergtrui Nairo Quintana, Michael Woods en Wout van Aert zaten niet in de kopgroep. Op de tweede van drie lange beklimmingen maakte Patrick Konrad vanuit de achtervolgende groep de succesvolle oversteek naar Fabien Doubey, Jan Bakalents en Chris Juul-Jensen. Voor de top van de Col de la Core moest Juul-Jensen overigens de rol lossen en werd de Deen gegrepen door de achtervolgende groep. Het peloton volgde op dat moment op zeven minuten.

Het was wachten op de derde klim van de dag, de Col de Portet-d’Aspet. Op de 5,4 kilometer lange klim liet Konrad zijn medevluchters direct achter en was het wachten op een versnelling in de achtervolgende groep. Die kwam er ook van David Gaudu, de beste klimmer van de oorspronkelijke veertien leiders. Alleen sprinter Colbrelli kon de Fransman van Groupama-FDJ volgen. Met een voorsprong van 25 seconden begon Konrad aan de afdaling van de Col de Portet-d’Aspet, waar Fabio Casartelli in 1995 het leven liet na een ongeval. Op de kletsnatte wegen richting Saint-Gaudens kwamen Gaudu en Colbrelli niet veel dichter bij de Oostenrijks kampioen.

Volledig scherm Patrick Konrad. © BELGA

De sterke Konrad die in zijn loopbaan tal van ereplaatsen verzamelde en als zevende en achtste eindigde in de Giro d’Italia, stoomde door. Terwijl Gaudu en Colbrelli werden gegrepen door de achtervolgers, begon de Oostenrijker met een marge van een minuut aan de laatste steile pukkel. Daarop versnelde Gaudu opnieuw, maar veel achterstand maakte hij met de rest van de achtervolgende groep in zijn wiel niet goed. Zo kwam de allereerste overwinning buiten eigen land voor de tweevoudig Oostenrijks kampioen niet meer in gevaar en mocht een renner van Bora-hansgrohe na Nils Politt voor de tweede keer de armen in de lucht steken. Colbrelli won de sprint om de tweede plek ten koste van Matthews.

In het peloton gebeurde lange tijd niets, totdat de top van de Côte d’Aspret-Sarrat was bereikt en Cofidis plots Guillaume Martin in stelling bracht. De Fransman versnelde, maar werd gecounterd door Wout van Aert die het peloton op een lint trok. De Belgisch kampioen trok zó stevig door dat er maar twintig renners overbleven. Slachtoffers vielen er niet, maar de toon voor twee belangrijke bergetappes was gezet.

Woensdag gaat de Tour verder met een zware bergrit met aankomst op de Col du Portet. Donderdag wacht de finish na de passage over de Tourmalet op Luz Ardiden. Tadej Pogacar verdedigt een voorsprong van meer dan vijf minuten in het algemeen klassement.

Volledig scherm Patrick Konrad. © BELGA

Volledig scherm Patrick Konrad. © AP

