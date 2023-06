Koninklijke blik op Tour de France met Bauke Mollema en Fabio Jakobsen: ‘Dit applaus is meer voor mijn vrouw en familie dan voor mij’

Met samenvatting Annemiek van Vleuten met dagsucces in gele trui naar eindzege Tour de France Femmes

Annemiek van Vleuten is de eerste eindwinnares van de Tour de France Femmes. De Nederlandse van Movistar veroverde gisteren de gele trui en zette in de achtste en laatste etappe, met finish op La Super Planche des Belles Filles, de kroon op het werk: een tweede dagzege en deze keer in het geel.