Komende ritten bieden kansen, maar is Mollema genoeg hersteld?

In het slot van de etappe die eindigde in een massasprint deed de Groninger nog wel even wat kopwerk om zijn ploeggenoot John Degenkolb in een goede uitgangspositie te brengen. De Duitser finishte uiteindelijk als vierde. ,,Het was een mooi moment om de ploeg wat te helpen. Natuurlijk wil ik dat ik herstel. Een inspanning van een paar kilometer zal daar niet veel aan veranderen. De laatste paar kilometer ben ik weer naar achteren gegaan. Ik ga me echt niet werpen in de massasprint'', legde Mollema uit.



Mollema hoopt deze Tour op een dagzege. Morgen en zondag zijn etappes met mogelijkheden voor de Nederlander. ,,Dat zijn ritten waar het halve peloton mee wil zitten. Morgen moet ik eerst even aankijken of het wel zin heeft. Ik kan m'n rug in ieder geval wat beter bewegen. Hij zit minder vast en ik heb minder pijn. Ik kan nog niet zeggen dat ik alweer met plezier op de fiets zit'', aldus Mollema.