Klemgereden vrachtwagen los: weg op Côte de Mont-Saxonnex weer vrij

Van der Poel geniet van het geel, maar kijkt ook naar de Spelen: 'Wil niet alles weggooien’

2 juli Mathieu van der Poel verdedigde zijn gele trui met succes door mee te gaan in een lange vlucht in de zevende etappe van de Tour de France. De kopman van Alpecin-Fenix kwam als vierde binnen in de rit van Vierzon naar Le Creuso en hield zijn 30 seconden voorsprong op de Belg Wout van Aert en pakte ruim 3 minuten op de Sloveen Tadej Pogacar.