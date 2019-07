‘Klassementsrenner’ Teunissen: Dit is het resultaat van beleid

,,Deze overwinning is net zo mooi en net zo prachtig”, zei Teunissen aan de finish tegen de NOS. ,,Deze overwinning in de ploegentijdrit is ook het resultaat van beleid. Van jarenlang keihard werken met goede mensen in het team en trouwe sponsors.” Teunissen kwam nog steviger in de gele trui. ,,Ik wilde het geheim houden, maar ik ga proberen voor het klassement te rijden”, grapte hij. ,,De derde etappe wordt een mooie lange dag om te genieten.”

Kruijswijk: Heel gaaf

Steven Kruijswijk is door de zege van Team Jumbo-Visma gestegen naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij staat er dus het beste voor van de klassementsrenners. ,,We wilden heel graag de tijdrit winnen en daar was ik meer mee bezig dan het klassement. De Tour moet voor mij eigenlijk nog beginnen, maar dit is wel een fantastisch weekend”, zei Kruijswijk aan de finish in Brussel tegen de NOS.



,,De verwachtingen waren best hoog bij ons en als je het dan zo kan afmaken is dat echt super. Het was afzien, maar ook heel gaaf om met mannen als Wout van Aert en Tony Martin zo hard te rijden.”