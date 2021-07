Kelderman kijkt uit naar frisser weer: ‘Dan hoop ik dat ik wat beter ben’

Wilco Kelderman meldde zich na de zware Pyreneeënrit in de Tour kuchend bij de NOS-microfoon. ,,Ik had sowieso niet echt een goede dag vandaag”, bekende hij. ,,Ik was een beetje bang voor de finale. Ik zat echter gelukkig van voren waar ook nog een beetje werd gepokerd. Mede daardoor ben ik de dag in mijn eigen tempo toch wel goed doorgekomen.”

Kelderman kwam als nummer 25 over de finish in een groepje met de Sloveense klassementsleider Tadej Pogacar, op bijna 5 minuten van de Amerikaanse winnaar Sepp Kuss. ,,Het was een hete dag, maar op zich was het wel goed te doen”, oordeelde Kelderman. ,,Het eerste deel was nog wel superwarm, maar daarna kregen we veel tegenwind, dus toen hadden we nog wel een beetje profijt van de wind.”

Kelderman schoof in het klassement een plaatsje op en staat nu op de zesde plek, op ruim een halve minuut van het podium. ,,Wat er nog mogelijk is? Dat weet ik niet. Ik kijk wel uit naar komende week met wat frisser weer. Dan hoop ik dat ik wat beter ben. Dat ik wat meer kan meedoen in de strijd. Het is nu nog een kwestie van de schade beperken. Maar op zich ben ik wel tevreden, het gaat lekker. We staan in de top van het klassement achter Pogacar heel dicht bij elkaar. Gewoon moed houden en in Parijs weten we meer.”

Ook hitte maakt Pogacar niet nerveus

Tadej Pogacar kan maandag op de tweede rustdag van de Tour de France net als vorige week genieten van het feit dat hij een riante voorsprong heeft op zijn concurrenten. Na de eerste Pyreneeënrit is de marge met zijn naaste belagers Rigoberto Urán en Jonas Vingegaard ruim 5 minuten. ,,Toen het erop aankwam was het vooral van belang niet nerveus te worden en ‘cool’ te blijven. Ik voelde me goed en heb me ook op de laatste klim geen zorgen gemaakt”, vertelde de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates.

Wilco Kelderman (r) in de groep met favorieten.

De rit naar de hoogst gelegen hoofdstad van Europa werd verreden bij temperaturen van meer dan 30 graden. ,,Het was een goede dag. Het is klasse dat ik nog steeds zo’n ruime marge heb”, was de conclusie van Pogacar, die vorige week in de rit over de Mont Ventoux voor het eerst enige kwetsbaarheid had getoond. Vingegaard had daar de aanval ingezet, die de geletruidrager in de afdaling naar de finish alsnog had kunnen beantwoorden.



Ook nu was het de Deen die hem pijn deed, terwijl ook Urán en de Ecuadoraan Richard Carapaz probeerden afstand te nemen. ,,Helaas voor hen voelde ik me goed vandaag. Mijn lichaam reageerde goed op de hitte. Ik zag op de laatste klim mijn ouders staan, dat deed me even vergeten hoe zwaar het was. Iedereen is moe, ik ook. Het was de hitte die ik vooraf aan deze Tour het meest vreesde. Maar na de afgelopen week, met al die warme dagen, heb ik ook wat dat betreft veel vertrouwen.”

Wilco Kelderman (rechtsachter) komt over de streep in de groep met favorieten.