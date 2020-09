Kans voor sprinters in etappe van Gap naar Privas

De renners moeten over twee klimmetjes van de vierde categorie, maar moeten ook rekening houden met verraderlijke wind.



De aankomst in Privas loopt licht omhoog en is voor sprinters of klassiekerspecialisten met macht in de benen. Zo won Alejandro Valverde er in 2008 een etappe in het Critérium du Dauphiné. Marianne Vos won er vorig jaar nog een sprint in de Ronde van de Ardèche.