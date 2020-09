Jumbo-Visma wint niets en verliest Dumoulin

Door Daan Hakkenberg



Primoz Roglic is al achter de coulissen weggevoerd voor de dopingcontrole als Dumoulin over de streep komt in het zog van Alejandro Valverde. Even staat hij bij de verzorger, maar Dumoulin wil weg. Naar de bus. Op de vraag of hij wat wil zeggen over de dag van vandaag schudt hij gelaten het hoofd. Nee. Na een ongekende succesweek voor Jumbo-Visma is de eerste Pyreneeënrit uitgedraaid op een deceptie voor Dumoulin.