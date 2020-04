Jumbo-Visma: ‘We laten dit nieuws maar even op ons inwerken’

Niet op 27 juni, de oorspronkelijke datum, maar op 29 augustus begint de wedstrijd waar de Nederlandse ploeg dit jaar met de sterkste samenstelling ooit aan de start wil staan.

Met het trio Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin was het geel in Parijs het doel. Dat blijft het. ,,In principe zullen we de Tour rijden met de renners die we afgelopen winter al hebben aangewezen. We willen voor het klassement gaan", vertelt Zeeman op de dag dat de 'na-corona'-wielerkalender enige structuur heeft gekregen. ,,Er veranderen ook wat dingen: Dylan Groenewegen zou Giro en Vuelta rijden. Dat gaat niet.”

Quote We willen met z'n allen uit deze crisis komen

Als de Tour en de WK erop zitten volgen in de maanden oktober en november nog de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Veel is nog onduidelijk over de rest van het wielerseizoen, met ingeklemd tussen de grote ronden mogelijk ook nog wat klassiekers. De WorldTourwedstrijden beginnen pas na 1 augustus, in juli kunnen misschien al wat kleinere koersen worden verreden.

Zeeman: ,,Niemand weet het. Het is natuurlijk niet alleen de internationale wielrenunie die beslist. Het gaat ook om overheden. Ook daarom laten we dit nieuws maar even op ons inwerken. Het belangrijkste is dat er na al die afgelaste wedstrijden nu een instantie aangeeft dat er weer sport bedreven kan worden. Daar zijn we heel erg blij om. Het geeft hoop en een doel om naartoe te werken.”

Dat de Tour nu pas over ruim drie maanden begint, maakt de kans ook groter dat er sprake is van eerlijke concurrentie. Zeeman: ,,Het was een zorg dat niet iedere renner zich op dezelfde manier kon voorbereiden. Hier mogen we nog naar buiten, in Frankrijk, Spanje en Italië kan dat niet. Hopelijk is dat ruim voor de Tour weer overal hetzelfde."