Jumbo-Visma voorlopig grootverdiener in Tour de France, Astana stijf onderaan

De Belg won namelijk twee ritten, droeg de gele trui en is momenteel in het bezit van de groene trui. Alles bij elkaar leverden de prestaties het team 82.140 euro op, zo meldt Tourorganisator ASO.



Dat was meer dan twee keer zo veel als de eerste achtervolger UAE Team Emirates. De ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar verdiende tot dusverre 37.210 euro. Quick-Step Alpha Vinyl, dat met de Belg Yves Lampaert en de Nederlander Fabio Jakobsen al twee ritten won, staat derde: 30.520 euro.



Team DSM moet het vooralsnog doen met 3850 euro en houdt alleen de ploegen B&B Hotels en Astana achter zich. De Kazachse formatie staat troosteloos onderaan in dit financiële klassement en fietste voorlopig pas 600 euro bij elkaar.

Zeeman terug bij ploeg

Merijn Zeeman is maandag uit Amsterdam vertrokken om zich aan te sluiten bij Jumbo-Visma. De sportief directeur moest door een coronabesmetting de eerste week van de Tour laten lopen. Dat bood hem de kans om met een ‘overview’ de Tour en de prestaties van zijn ploeg te volgen. Hij genoot: ,,We staan er ontzettend goed voor.”



Op weg naar Morzine, waar de Tour vandaag een rustdag beleeft, blikte hij terug op de eerste Tour-week, waarin met name Van Aert indruk maakte. Jonas Vingegaard is de nummer 2 in het algemeen klassement. ,,Geweldig, maar onze ambities zijn ook extreem hoog. Voor de groene trui staat Wout er boven verwachting goed voor, maar het geel is lastig. Pogacar heeft een geweldige eerste week gereden, ook als zijn ploeg er niet stond. En in de twee bergritten oogde zijn team juist weer erg sterk.”

Quote De val van Primoz Roglic was heel sneu Merijn Zeeman

Zeeman sluit maandagavond weer aan. ,,Wout staat er voor het groen veel beter voor dan vooraf berekend. Het komt erop neer dat alleen Pogacar nog een concurrent is. Na zijn twee ritzeges wordt het binnen Jumbo-Visma steeds moeilijker het besef te houden dat het niet normaal is wat hij presteert.”



,,De val van Primoz Roglic was heel sneu, vooral voor hemzelf. Pogacar was tot dusverre geweldig, maar we komen nu op een ander terrein. Dan gaan we zien of hij dit ook kan op cols van een uur klimmen. We zullen niet aanvallen als een kip zonder kop, maar gaan ook niet zomaar naar Parijs rijden en denken dat het goed is zo. Jonas wil echt meer.”

