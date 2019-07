Jumbo-Visma steekt Ineos naar de kroon

Door Daan Hakkenberg en Pim Bijl



Hij was al bijna bij de Arc de Triomphe, maar besloot na een paar honderd meter toch om te keren. Dylan Groenewegen probeerde, vergeefs, de frustratie van de verloren sprint uit zijn lijf trappen. Eenmaal omgedraaid en op weg naar de teambus, zag hij dat op de Champs-Élysées het podium werd opgebouwd waar even later Steven Kruijswijk, die andere Tour-kopman van Jumbo-Visma, zou worden gehuldigd. Natuurlijk overheerste bij Groenewegen de teleurstelling, maar ook in Parijs eindigde de dag voor Jumbo-Visma met een feest. Nu dus voor Kruijswijk en zijn derde plek in het eindklassement. De zegetocht van de ploeg begon in Brussel en voerde daarna door tot diep in Frankrijk.