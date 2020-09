Jumbo-Visma rookt de concurrenten één voor één uit

Geletrui­dra­ger Roglic na rustige dag: ‘Elke kilometer gefocust zijn’

9 september Primoz Roglic kende in de elfde etappe van de Tour de France geen problemen wat betreft het verdedigen van zijn gele leiderstrui. In de vlakke rit naar Poitiers kwam de 30-jarige Sloveen in het peloton over de streep. ,,Het was makkelijker dan gisteren”, refereert Roglic naar de waaiers van gisteren. ,,Maar we moeten elke kilometer gefocust zijn.”