Joop Zoetemelk: Nu begint de Tour voor Steven pas echt

Door Daan Hakkenberg Niet voor de NOS of voor de supermarktketen Jumbo of een andere sponsor, nee Joop Zoetemelk (72) is op eigen gelegenheid naar Pau gekomen voor de tijdrit van de Tour de France. Met zijn vrouw Dany aan zijn zijde komt hij poolshoogte nemen bij de bus van Jumbo-Visma. Zoetemelk roert in zijn kartonnen bekertje met koffie en heeft de badge met zijn naam subtiel verstopt in het borstzakje van zijn blouse. ,,Ik ben hier voor mezelf.’’ De winnaar van de Tour van 1980 is undercover, zeg maar.

Steven Kruijswijk stapt net uit de bus om zo dadelijk het parkoers van de tijdrit te verkennen en vanzelfsprekend worden even handen geschud. Zoetemelk wenst hem succes. ,,Voor Steven gaat de Tour de France vandaag pas echt beginnen,’’ zegt Zoetemelk over de 27 kilometer lange tijdrit van vandaag. Hij houdt de klassementskopman van Jumbo al het gehele seizoen goed in de gaten. Ook in de tijdritten, zo blijkt. ,,In de Dauphiné eindigde hij al kort en in de Ronde van Romandië verloor maar een paar seconden op Geraint Thomas. Vandaag gaan we zien of Thomas hetzelfde kan of beter geworden is, of misschien Steven wel.’’



De afgelopen twee weken miste hij geen rit en zat elke dag voor de buis. ,,Maar ik ga niet heel de dag naar de televisie zitten kijken, de finales kijk ik wel. De laatste 20 kilometer wil ik wel zien.’’ En hij is onder de indruk van de vier ritzeges van Jumbo-Visma en de ontwikkeling van de ploeg. ,,Zoals ze dit jaar rijden, echt ongelooflijk. Misschien zijn de successen van de ploeg deze Tour goed voor de moraal van Steven en kan hij boven zichzelf uitstijgen. Steven is de laatste jaren heel stabiel. Een paar jaar terug reed hij al een heel goede Ronde van Italië, toen hij uiteindelijk in die sneeuwwand reed.’’



Zoetemelk denkt dat Kruijswijk volgende week zondag in Parijs op het podium staat, al weet hij ook dat het loodzwaar zal worden ,,Morgen al in de Pyreneeën, met de Tourmalet. Een hele lastige berg. Als je een goede dag hebt, gaat het allemaal goed. Heb je een mindere dag, dan zit je de hele dag te sterven.’’